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Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı.

01.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:45Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı
Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor'un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor'u 8-2 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.

Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Ülküspor'a 2-0 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en karlı takımı Buğdaylıspor'u 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:

T.Gayrimenkul-Özvatan Gençlik: 1-1

Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0

Sağlıkspor-Demirspor: 8- 2

Kocasinan inan Şimşek-Talas Anayurt: 2-1

Gençlerbirliği-Buğdaylıspor: 3-0

Yolspor-Hacılar Erciyesspor: 0-2

Esen Makine Belsin-Kayseri Şekerspor: 4- 1 - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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