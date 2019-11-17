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Süper Amatör Küme'de haftanın maç sonuçları

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı.

17.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:42Süper Amatör Küme'de haftanın maç sonuçları
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı. Büyük heyecanın yaşandığı 9.haftada oynanan 6 maçta 18 gol atıldı. Oynanan 7 maçın 6'sı tamamlanırken, 1 maç ise yarıda kaldı.

İşte haftanın sonuçları şu şekilde;

Develispor 3-0 Buğdaylıspor

Kayseri Gençlerbirliği 2-1 Hacılar Erciyesspor

Kocasinan Ülküspor 0-0 Kayseri Şekerspor

Esen Makina Belsinspor 5-1 Talas Anayurtspor

Kocasinan Şimşekspor 3-2 Kayseri Demirspor

Kayseri Yolspor 1-0 Özvatan Gençlikspor

Trend Gayrimenkulspor 1-0 Kayseri Sağıkspor (60.dakika yarıda kaldı) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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