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'Süper ay' Adıyaman'da böyle göründü

'Süper ay' Adıyaman'da böyle göründü Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Adıyaman'da böyle göründü.

09.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:47

'Süper ay' Adıyaman 'da böyle göründü

ADIYAMAN - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Adıyaman'da böyle göründü.

Adıyaman'da oldukça güzel görünen 'Süper ay'ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay Adıyaman'da, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Süper Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi göründü.

’Süper ay’ Adıyaman’da böyle göründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, süper ay, Genel
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