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Süper Ay Çin'de görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin'de görenleri hayran bıraktı.

08.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:43
Süper Ay Çin'de görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin'de görenleri hayran bıraktı.

Dünyanın farklı ülkelerinde gözlenen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde de izlenebilen Süper Ay, görenleri mest etti. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı ve bu yıl üçüncü kez gözlenen Süper Ay Nepal, Ekvador, Avustralya, Almanya, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Macaristan'da da görüntülendi. - WUHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, süper ay, Wuhan, Güncel
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