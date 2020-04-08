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'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı

'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.

08.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:28
'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı
GAZİANTEP - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.
Ay'ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü 'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ilgi göstermediği 2020 yılının üçüncü Süper Ay'ı parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep'te de görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yer yüzünü aydınlattı.
Süper Ay'ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi. ’Süper Ay’ Gaziantep semalarını aydınlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, süper ay, Yerel
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