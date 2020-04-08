Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.

08.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:29
'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.

Ay'ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü 'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı. 2020 yılının üçüncü Süper Ay'ı parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep'te de görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yeryüzünü aydınlattı.

Süper Ay'ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, süper ay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

23:16: Bir mahalle ve 2 bina karantinaya alındı - Haber 23:16: Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitleri tükendi" - Haber 23:16: Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü - Haber 23:15: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Varhelyi ile görüştü - Haber 23:14: KAYSERİ Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber