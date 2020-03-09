Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı
Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı. Süper Ay, kentin simgelerinden Merkez Camii ve tarihi Büyük Saat Kulesi ile buluşunca seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.
09.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:12
Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü 'Süper Ay', Adana 'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı.
VATANDAŞLAR SÜPER AY'I HAYRANLIKLA İZLEDİLER
Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Ay' akşam saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayanlar, saat 19.00'dan itibaren yükselmeye başlayan Dolunay'ı hayranlıkla izledi.
2020'DE İKİNCİ KEZ GÖZLEMLENDİ
2020 yılında ikinci kez gözlemlenen 'Süper Ay' kentin simgelerinden Merkez Camii ve tarihi Büyük Saat Kulesi ile buluşunca seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.
Kaynak: İHA
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