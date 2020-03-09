SÜPER AY GÖRENLERİ MEST ETTİ
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAAy'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu.
09.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:01
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan Süper Ay, çıplak gözle izlendi.Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı'na gelen vatandaşlar hem Süper Ay'ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- -İstanbul manzarasında görülen Ay-Ay'ı seyreden ve fotoğraf çekinen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SÜPER AY GÖRENLERİ MEST ETTİ
Manşet
Haberler
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması