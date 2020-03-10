Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
10.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:35
Süper Ay İskenderun 'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.Havanın rüzgarlı ve hafif bulutlu olmasına rağmen Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaraya sahne oldu. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışına martılar da eşlik etti.
HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.Havanın rüzgarlı ve hafif bulutlu olmasına rağmen Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaraya sahne oldu. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışına martılar da eşlik etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Süper Ay İskenderun'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Etiketler : İskenderun, süper ay, Hatay, Genel
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