'Süper Ay' İstanbul
semalarında
İSTANBUL - Yeni yılın ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi. Akşam saat 18.15'ten itibaren yüzünü gösteren ay, bu gece boyunca sabah saat 08.00 sıralarına kadar normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek. Ay'ın dünyaya en yakın olduğu gün her zamankinden daha büyük ve daha parlak göründüğü doğa olayına 'Süper Ay' adı veriliyor. 411 günde bir gerçekleşen bu görsel şölen, İstanbul'da saat 18.15'ten itibaren kendini göstermeye başladı. Sabah
saat 08.00'a kadar Ay, her zamankinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Sabah,İstanbul
Kaynak: İHA