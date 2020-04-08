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Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı

Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandıİngiltere, (DHA) ? Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi.

08.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı
İngiltere , (DHA) ? Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de Ay'ın Dünya'ya en çok yaklaştığı gün olan 'Pembe Süper Ay?, halk tarafından koronavirüs salgınının sona ermesi olarak yorumlandı.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi. Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından koronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği şeklinde yorumlandı. Nisan ayında gözlemlenen Süper Ay, eski zamanlarda doğada açan çiçeklerin renginden dolayı Amerikan Yerlileri tarafından, 'Pembe Süper Ay' olarak isimlendirmişti.
SÜPER AY NEDİR
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok. Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, süper ay, DHA, Güncel

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Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı
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