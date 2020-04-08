Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı

? Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi.

08.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:16
Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı
?  Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere 'de Ay'ın Dünya'ya en çok yaklaştığı gün olan 'Pembe Süper Ay?, halk tarafından koronavirüs salgınının sona ermesi olarak yorumlandı.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi. Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından koronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği şeklinde yorumlandı. Nisan ayında gözlemlenen Süper Ay, eski zamanlarda doğada açan çiçeklerin renginden dolayı Amerikan Yerlileri tarafından, 'Pembe Süper Ay' olarak isimlendirmişti.

SÜPER AY NEDİR

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.


- İngiltere

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, süper ay, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs İspanya’da son 24 saatte 757 can daha aldı Haberler
Koronavirüs İspanya'da son 24 saatte 757 can daha aldı
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
BM’nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan’da 76 gün sonra tecrit kalktı Haberler
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haberler
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor

Son Dakika Dünya Haberleri

12:46: (Özel) Fransa'dan geldi Türkiye'de Koronayı yendi - Haberler 12:45: Yardım Malzemeleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a indi - Haberler 12:45: İnsanı hayatta tutan en büyük beceri: Adaptasyon - Haberler 12:43: 14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla evlerine uğurlandı - Haberler 12:42: MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı