Süper ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülebilecek mi?
Süper ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülebilecek mi?
10.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:32
Her 29.5 günde bir görülen dolunay, Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştığı zaman görüldüğünde "yerberi" denen doğa olayı gerçekleşir, yani modern tabiriyle "Süper Ay".
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yerberi gerçekleştiğinde gezegenimize olan mesafesi 355 bin kilometreye iner. 2020 yılında "Süper Ay"ın ilki, 9 Şubat'ta gözlemlendi. Yılın diğer Süper Ay'ları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde gözlemlenebilecek.
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yerberi gerçekleştiğinde gezegenimize olan mesafesi 355 bin kilometreye iner. 2020 yılında "Süper Ay"ın ilki, 9 Şubat'ta gözlemlendi. Yılın diğer Süper Ay'ları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde gözlemlenebilecek.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Süper ay tutulması ne zaman? Türkiye'den görülebilecek mi?
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