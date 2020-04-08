Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.

08.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:02
'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü
YOZGAT - Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.
Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay, akşam saatlerinden itibaren Yozgat semalarında kendini gösterdi. Saat 19.30 itibariyle yükselmeye başlayan Dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin birçok yerinden izlenebilen Süper Ay, kendisine hayran bıraktı. ’Süper ay’ Yozgat semalarında da görüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: süper ay, Yozgat, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız

Son Dakika genel Haberleri

00:36: Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı - Haberler 00:35: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı 00:35: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı - Haberler 00:22: Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler - Haberler 00:18: 8 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:17: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı - Haberler 00:01: Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor