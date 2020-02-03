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Super Bowl sonrası Donald Trump'ın tebrik tweeti, sosyal medyayı salladı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise olay oldu.

03.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti.

Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise geniş yankı uyandırdı.

YANLIŞ EYALETİ TEBRİK ETTİ

Trump, şampiyon olan Kansas City Chiefs takımını Twitter'dan tebrik ederken 'Kansas eyaleteini gururlandırdınız ve çok iyi temsil ettiniz' sözlerini kullandı. Ancak şampiyon Kansas City Chiefs, ABD Başkanı Trump'ın sandığı gibi Kansas eyaletinde değil, Missouri eyaletinde yer alıyor ve maçlarını da Missouri de oynuyor.

Trump'ın bu tweetine çok sayıda tepki gelirken ABD vatandaşları, başkanlarını 'cahillikle' suçladı. En ağır tepki ise eski senatörlerden Claire McCaskill'den geldi.

ŞOKE EDEN TEPKİ: SENİ APTAL

Claire McCaskill, Donald Trump'ın tweetine 'Orası Missouri seni aptal' şeklinde cevap verdi ve bu tweet, dakikalar içerisinde 120 bin favori aldı.

Trump, ardından attığı ilk tweeti sildi ve yeni tweetini 'Missouri eyaletini çok iyi temsil ettiniz' şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu. Ancak ABD Başkanı'nın kendi eyaletlerini karıştırması, ülkede büyük olay yarattı. Trump, tweetini silse de eleştirilerden kurtulamadı.

Kansas City Chiefs, 50 yıl sonra Super BowlKansas City Chiefs, 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu

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(Hürriyet)

Super Bowl sonrası Donald Trump'ın tebrik tweeti, sosyal medyayı salladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kansas City, Kansas, Spor


HABER YORUMLARI (5)
TARİHÇİ:40 yıldır ABD başkanları,silah ve faiz dünyasının kuklalarından seçiliyor,evet evet seçimle temsil siyonistlerin iyi ki icat ettik dediği ve insanların kendi kendilerini yönettiklerini sandığı bir oyalanmadır,çoğulculuk adı altında mutlakiyetin bitirilmesydi250 yıldır dünya cehenneme döndü
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MEMLEKETİM:Adam resmen dalga gecmek icin baskan olmus.
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YORUMCU:vay aptal vay
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TRET:kağıttepe geldi aklıma:)
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TURP:trump kafan mı güzel
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