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Süper Enduro Şampiyonu Bodrum'da belirlenecek

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı olan 4. ayak yarışları Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.

15.10.2019 20:46
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı olan 4. ayak yarışları Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.
Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkurda basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Şefkatlioğlu, Bodrum'da ilk defa düzenlenen süper enduro yarışlarının en çok izlenen motor sporlarının başında geldiğine dikkati çekti.
Yarışlar için hazırlanan parkurun motorcuları zorlayacağını belirten Şefkatlioğlu, 6 kategoride yapılacak yarışlarda dünya şampiyonalarındaki çıtayı yakalayabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Şefkatlioğlu, Türkiye Süper Enduro Şampiyonunun belirleneceği Bodrum'daki yarışlara farklı illerden yarışçı ve izleyenlerin de katılacağını ifade etti.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ise turizme katkı sağlayacak organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde de yer alan organizasyonunun katılımcıları Kızılağaç Mahallesi'nde oluşturulan alanda fiziki ve mekanik dayanıklılığın ön plana çıkarıldığı parkurda mücadele edecek.
Bu arada, yarışların yapılacağı parkurda bazı sporcular ise test sürüşü yaptı.
Süper Enduro Şampiyonu Bodrum'da belirlenecek

Kızılağaç, Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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