17.06.2019 12:16
Haberler»Spor » Haber

Süper endurocular sezonunun ilk kupalarını İznik'te aldı

Süper endurocular sezonunun ilk kupalarını İznik

"Türkiye Süper Enduro Yarışlarının İlk Ayak Şampiyonası" Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Er Meydanı'nda yapıldı.

"Türkiye Süper Enduro Yarışlarının İlk Ayak Şampiyonası" Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Er Meydanı'nda yapıldı.

İznik Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İznik Motosiklet Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen yarışlar, yağışlara rağmen zorlu mücadele tamamlandı. 50 sporcunun katıldığı Süper Enduro sezon açılış yarışları çamur, toz, toprak, yağış ve zorlu parkurlar ile kıran kırana geçti. Yağışlar sonrası kayganlaşan parkurlarda sakatlıklara sebep olunmaması için taşlı ve ağaçlı bölgedeki geçişler iptal edilerek, yan taraftan sağlandı.

Havanın zaman zaman yağışlı olması güzel görüntülere sahne olurken, sporculara, hakemlere ve fotoğrafçılara zor anlar yaşattı. Yağış ile birlikte parkurlardaki sporcuların düşme anları seyircileri hem endişelendirdi, hem de bir o kadar heyecanlandırdı. Kupaların takdiminden sonra bütün sporcular ve sporseverler birlikte fotoğraf çektirdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Elbeyli, Türkiye, Bursa, İznik, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:23 Kayserili Atletler Ankara'dan 4 madalya ile döndü
14:22 Kadınlar Dünya Kupası raporu: On birinci gün
14:22 Real Madrid, Rodrygo Goes'i transfer ettiğini resmen açıkladı
14:19 Boluspor'da teknik direktör arayışları
14:17 Denizlispor'da öncelik 4 transfer
14:11 "Milli Muharip Uçağı" Fransa'da görücüye çıktı (2)
14:09 Yaz döneminde spor merkezine büyük ilgi