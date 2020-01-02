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Süper enfeksiyona dikkat!

KBB Uzmanı Op. Dr. Vedat Oruk, virüs ve bakteriyel enfeksiyonun birleşimi olan süper enfeksiyonun daha çok çocukları hasta ettiğini belirterek şekil değiştiren virüsler konusunda uyardı.

02.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:22 Süper enfeksiyona dikkat!

Kış aylarında özellikle çocuklarda artan grip ve benzeri hastalıkların tedavisi, şekil değiştiren virüs ve bakteriler nedeniyle yıldan yıla farklılık gösterebiliyor. Ahmet Muharrem Uğur Anaokulu ile Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi velileri ve öğretmenlerine seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Vedat Oruk, "Çocuklarda rahatsızlık, nezle ve griple başladıktan bir süre sonra üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenebilir. Biz buna 'süper enfeksiyon' diyoruz. Yani virüs enfeksiyon olarak başlayıp bakteriyel enfeksiyona dönüşüyor" diye konuştu. Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın çok sayıda türü olduğunu da belirten Dr. Oruk, "Virüslerin yapısı ve şekli sürekli değiştiği için çocuklarda kışın grip yaygın görülür. Vücudumuz, tanıdığı bir virüs nedeniyle bir daha hasta olmuyor. Ama virüs şekil değiştirirse tekrar hasta olabilir. İşte grip aşıları burada devreye giriyor. Dünya Sağlık Örgütü 2019'da ölüme sebebiyet vermiş ne kadar virüs varsa toplayıp bunlar için aşı üretiyor. Bu mikroplar ve virüslerle hasta olmamış kişilere aşılanmayı öneriyor" dedi.

ANTİBİYOTİK GEREKEBİLİR

Virüs enfeksiyon ve bakteriyel enfeksiyonun birleşimi olan süper enfeksiyon nedeniyle hastalanan çocuklarda antibiyotik kullanımının gerekebileceğini de belirten Op. Dr. Vedat Oruk, öksürüğün nedenleri konusunda da şunları söyledi: "Çok sık hasta olmak beraberinde öksürüğü tetikler. Terleyip soğumak, özellikle çocuklarda öksürüğü tetikleyebilir. Çocuklar sürekli koştururur. Bu sırada burun tıkalı olunca ağızdan soluma başlar. Ağız yoluyla nefes alıp verme olduğunda soluk borumuzun arka duvarı tahriş olur. O tahriş de öksürüğü ortaya çıkarır. Burnumuzun fonksiyonlarından biri de soluduğumuz havayı nemlendirip ısıtmaktır. Ama ağızdan nefes alıp verdiğimizde burnumuz devre dışı kalır ve havayı ısıtıp nemlendiremeyiz. Nemli olmayan soğuk hava da soluk borumuza indiğinde bizi öksürtür."


Rasim Özdenören, Güncel

Kaynak: Bültenler

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