"Süper İyi Günler" oyunu otizm yararına sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Tiyatrokare'nin sahnelediği otizm konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Süper İyi Günler" oyunu, özel gösterimle tiyatroseverlerle buluştu.Asperger sendromlu Christopher Boone'un sıra dışı öyküsünün anlatıldığı oyunun gösterimi Cemal Reşit Rey Salonunda gerçekleştirildi.Christopher'ın matematiksel zekasını kullanarak deneyimli dedektiflerin bile çözemediği gizemli bir cinayeti çözmesini konu alan oyunun bu gösteriminden elde edilen gelir, Tohum Otizm Vakfı'nın çalışmalarını desteklemek için bağışlandı."Bütün dünyada kapalı gişe oynuyor"Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tiyatrokare Genel Sanat Yönetmeni Nedim Saban, oyunun bir gençlik romanı olarak yazıldığını ve 23 farklı dile tercüme edildiğini belirterek, "Ben Londra'da seyretme şansı buldum. Şu anda New York'ta da oynuyor. Muhteşem bir başarısı var, bütün dünyada kapalı gişe oynuyor. Otizm farkındalığı yaratmanın yanında hiçbir şekilde bir duygu sömürüsü yapmıyor. Sanki bir o çocuğun yüreğinin içindeymişiz gibi hissediyorsunuz." dedi.Oyunun dekoruyla seyircinin otizmi içsel olarak da algılamasını sağladıklarını aktaran Saban, galasını böyle bir etkinlikle yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Türkiye Büyük Millet Meclisinde otizm farkındalığı için bir buçuk saat konuşma yaptığını hatırlatan Saban, "Bu konuda bir önlem alınması gerekiyor, bu oyun bir fırsat. Keşke bütün Anadolu'da gezdirebilsek, o zaman özel eğitimciler oyunumuzu izleyebilirler. Oyun sadece Christopher kahramanını değil onun çevresindeki dünyayı ve ona nasıl davranıldığını anlatıyor. Hiçbir şekilde de didaktik öğeler kullanılmıyor." ifadelerini kullandı.Mark Haddon'un yazdığı "Süper İyi Günler" romanından Simon Stephens'ın uyarladığı oyun, bugüne kadar Londra West End ve New York Broadway başta olmak üzere dünya çapında 3 milyondan fazla seyirciyle buluştu.Yönetmenliğini Nedim Saban'ın üstlendiği oyunun başrollerini Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Suna Keskin paylaşıyor.Oyunun müziklerini Son Feci Bisiklet, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, koreografi ve hareket tasarımını Orçun Okurgan, animasyon tasarımını ise Tufan Dağtekin yapıyor.Süper İyi Günler, 16 ve 17 Kasım Ankara Şinasi Sahnesi'nin ardından, 23 Kasım'da Trump Kültür Merkezi, 18 Kasım'da Konya Selçuklu Kültür Merkezi, 1 Aralık 'ta Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi, 8 Aralık'ta Kayseri Kadir Has Kültür Merkezi, 9 Aralık'ta Adana, 10 Aralık'ta İskenderun Simla Koleji, 14 ve 15 Aralık'ta ise Trump Kültür ve Gösteri Merkezinde sahnelenecek.