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Süper kahraman batman'in 80'inci yılına özel kampanya

WARNER Bros. & DC, popüler kültürün vazgeçilmez ikonlardan biri haline gelen süper kahraman Batman'in 80'inci yılını kutluyor.

13.09.2019 12:55Süper kahraman batman'in 80'inci yılına özel kampanya
WARNER Bros. & DC, popüler kültürün vazgeçilmez ikonlardan biri haline gelen süper kahraman Batman'in 80'inci yılını kutluyor. Kutlamaya dahil olan Hepsiburada farklı kategoride birçok ürünü Batman severlerle buluşturuyor.

Batman'in 80'inci yılına özel olarak Amerika'da başlayan kutlamalar dünya geneline yayılırken Hepsiburada da defterden okul çantasına, kıyafetten figür oyuncaklara kadar Batman temasıyla sunduğu ürünlerle bu heyecana katıldı.

Warner Bros. & DC, 1939 yılında bir çizgi roman karakteri olarak hayata geçirdiği Batman'in 80'inci yıl kutlamalarına ek olarak, Eylül ayında dünya genelinde etkinlikler olacağını duyurmuştu. E-ticaret platformu Hepsiburada da Batman'in 80'nci yıl dönümünü kutlamalarının ve 21 Eylül Batman Günü sürprizlerinin bir parçası olarak 'Çok Yaşa Batman' temasıyla tekstilden legolara, kırtasiyeden çizgi romanlara kadar çeşit çeşit Batman lisanslı ürünlerini Batman tutkunlarıyla buluşturuyor.

2021'de yeni sinema filminin vizyona girmesi beklenen süper kahramanın, okul çantası, defter gibi kırtasiye ürünleri, birbirinden heyecanlı maceraların bulunduğu çizgi romanları, eşofman takımı gibi tekstil ürünleri ve figür oyuncak, lego ya da batmobil gibi oyuncak ürünleri bulunuyor.



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Kaynak: DHA

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