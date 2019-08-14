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Süper Kupa Finali'nde 11'ler belli oldu

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

14.08.2019 23:28 Süper Kupa Finali'nde 11'ler belli oldu
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Chelsea'de durumu şüpheli olan Kante ilk 11'de forma giyecek.

Liverpool ile Chelsea'nin Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa Finali'nde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Liverpool'da Firmino yedekler arasında yer alırken, Chelsea'de ise durumu belirsizliğini koruyan Fransız yıldı Kante ilk 11'de sahaya çıkacak. İlk 11'ler şu şekilde:

Liverpool: "Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Henderson - Chamberlain, Salah, Mane."

Chelsea: "Kepa - Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson - Jorginho, Kante, Kovacic - Pedro, Pulisic - Giroud." - İSTANBUL

Spor

Kaynak: İHA

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