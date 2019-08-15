Haberler» Güncel» Haber

Süper Kupa finalinde gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

15.08.2019 17:38 Süper Kupa finalinde gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.



Süper Kupa, Liverpool, Beşiktaş, Chelsea, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Kaçış Oyunu
17:53   Pamukkale'de 15 bin çocuk yaz boyu eğlendi
17:51   - Tate Modern Ziyaretçi Sayısıyla British Museum'u Solladı
17:51   Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik
17:50   Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra öldü
17:50   Kaza yapan otomobil bahçeye düştü
17:49   Gripin, hayranlarını coşturdu