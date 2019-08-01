Haberler» Spor» Haber

Süper Kupa maçı Halil Umut Meler'in

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

01.08.2019 16:13 Süper Kupa maçı Halil Umut Meler'in
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:35   "Futboldan keyif almak çok önemli"
18:34   Yetişkin Gençler Bocce Ligi
18:27   Ampute Futbol Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak oldu
18:22   Deniz Türüç Kimdir?
18:21   En iyi yardımcısı: Luka Milivojevic Vs Bristol City
18:21   Roberto Rosales ve Marc Navarro Leganés için işareti
18:21   Christian Pulisic İlk Chelsea Hedeflerine Tepki Verdi