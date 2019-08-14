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Süper Kupa maçı öncesi Liverpool'da Naby Keita sakatlandı!

Liverpool'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Naby Keita, sakatlığı nedeniyle Chelsea maçında forma giyemeyecek.

14.08.2019 21:08
Süper Kupa maçı öncesi Liverpool'da Naby Keita sakatlandı!

İstanbul, Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile karşılaşacak Liverpool'da Naby Keita sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Liverpool, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun kalça bölgesindeki kas gerilmesi sebebiyle maçta oynamayacağını duyurdu.

ANTRENMANI TAMAMLAYAMAMIŞTI

Naby Keita Salı akşamı takımın Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanda kendisini iyi hissetmemiş ve antrenmanı tamamlayamamıştı. İngiliz kulübü, Keita'nın sağlık durumu hakkında önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi verileceğini belirtti.

(NTV Spor)

Süper Kupa maçı öncesi Liverpool'da Naby Keita sakatlandı!

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