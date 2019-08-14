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Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

İstanbul'da Chelsea ve Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşen Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak ile servis yapılması yasaklandı.

14.08.2019 20:40
Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

İstanbul'da gerçekleşen Süper Kupa maçı öncesi Taksim'deki mekanlara alkollü içecekler için cam bardak yasağı geldi. Yasağın ardından bar ve kafeler, alkollü içecekleri plastik bardaklarla servis etmeye başladı.

"YARALANMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU"

Yasak ile ilgili yorum yapan Taksim esnafı, "Uygulamayı tatsız bir olay yaşanmaması adına uygun buluyoruz. Uygulamayla birlikte bir kavga sırasında yaralanmaların önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ESNAF ALIŞVERİŞ YAPAN TARAFTARLARIN İLGİSİNDEN MEMNUN

İngiliz takımları Chelsea ve Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan maç, saat 22:00'de başladı. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde Taksim'i stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu. Gönüllerince eğlenen taraftarlar, Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. Stat etrafında ve Taksim'de iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi. Beşiktaş esnafı da maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun olduğunu ifade etti.

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

Spor, Güncel

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