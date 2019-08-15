Haberler» Spor» Haber

Süper Kupa'yı kaldıran Liverpool, İngiltere'ye döndü

- Süper Kupa'yı kaldıran Liverpool, İngiltere'ye döndüİSTANBUL - UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea'yi penaltılar sonucu 5-4 yenerek kupayı kaldıran Liverpool, İstanbul'dan ayrıldı.

15.08.2019 15:18
Süper Kupa'yı kaldıran Liverpool, İngiltere'ye döndü
- Süper Kupa'yı kaldıran Liverpool, İngiltere'ye döndü
İSTANBUL - UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea'yi penaltılar sonucu 5-4 yenerek kupayı kaldıran Liverpool, İstanbul'dan ayrıldı.
Beşiktaş Park'ta dün akşam oynana UEFA Süper Kupa finalinde rakibi Chelsea'yı penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olan Liverpool, İstanbul'dan ayrıldı. Saat 14.00 sıralarında takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası takım, özel uçakla İngiltere'ye hareket etti.

Süper Kupa, Liverpool, İngiltere, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:27   Ahmet Bulut'tan Falcao transferine ilişkin açıklama
16:24   Ahmet Bulut Falcao transferinde bir sıkıntı yok
16:22   Menajer Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor
16:20   Ali Tandoğan: İlk 4 haftamız çok zor geçecek
16:15   Boluspor'da transfer çalışmaları
16:11   Adanaspor lige iyi başlamak istiyor
16:07   FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Hakemin cinsiyeti olmaz