Süper Lig 16. hafta hakemleri belli oldu! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakemi belli oldu! Süper Lig 16. hafta fikstürü, puan durumu, 16 hafta hakemleri

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin oynanacağı Süper Lig'in 16. haftası hakemleri açıklandı. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kim yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakemi belli olurken, Süper Lig 16.Haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte Süper Lig 16. haftası fikstürü, puan durumu ve Süper Lig 116. Hafta hakemleri…
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. .Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ
ANTALYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ HAKEMİ KİM? ANTALYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı saati: 20 AralıkCuma, 20.30
FIRAT AYDINUS(Hakem)
KEREM ERSOY (1. Yardımcı Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU (2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
ARDA KARDEŞLER (VAR)
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(AVAR)
BTC TURK YENİ MALATYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM? BTC TURK YENİ MALATYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
BTC Turk Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maç saati: 21 AralıkCumartesi 15.00
ALİ PALABIYIK (Hakem)
SERKAN OLGUNCAN (1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN (2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA İLKER COŞKUN (Dördüncü Hakem)
BAHATTİN ŞİMŞEK(VAR)
ALPER ÇETİN (AVAR)
KASIMPAŞA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HAKEMİ KİM? KASIMPAŞA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü maç saati: 21 Aralık Cumartesi, 17:30
ABDULKADİR BİTİGEN (Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ (1. Yardımcı Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN (2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA AYDIN (Dördüncü Hakem)
YAŞAR KEMAL UĞURLU (VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM? GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe Galatasaray maçı saati:21 Aralık Cumartesi 20.00
SERKAN TOKAT (Hakem)
KEMAL YILMAZ (1. Yardımcı Hakem)
ASIM YUSUF ÖZ (2. Yardımcı Hakem)
EMRE MALOK (Dördüncü Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN (VAR)
ESAT SANCAKTAR (AVAR)
GENÇLERBİRLİĞİ DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM? GENÇLERBİRLİĞİ DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği Demir Grup Sivasspor maçı saati: 22 Aralık Pazar 14.00
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
BURAK ŞEKER(AVAR)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI MAKEMİ KİM? İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN?
İstikbal Mobilya Kayserispor Medipol Başakşehir FK maçı saati: 22 Aralık Pazar 16.30
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)
SARPER BARIŞ SAKA(AVAR)
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM? FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saati:22 Aralık Pazar 19.00
CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ULUSOY(Dördüncü Hakem)
METE KALKAVAN(VAR)
VOLKAN BAYARSLAN(AVAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM? İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor maçı saati: 23 Aralık Pazartesi 20.00
HALİL UMUT MELER(Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
YUKATEL DENİZLİSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM? YUKATEL DENİZLİSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçı saati:23 Aralık Pazartesi, 20.00
HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)
MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
SELİM ÖZEN(Dördüncü Hakem)
SUAT ARSLANBOĞA(VAR) ÇAĞDAŞ ALTAY(AVAR)