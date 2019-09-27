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Süper Lig 5. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu

Süper Lig 6. hafta bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Bu hafta gözler Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oynanacak. Pazar günü ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı haftanın diğer önemli maçı. Süper Lig 6. hafta maç programı ile Süper Lig puan durumu haberimizde.

27.09.2019 14:18Süper Lig 5. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçları 27, 28, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak. Haftanın maçları, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Haftanın en önemli maçında ise Cumartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Diğer önemli karşılaşma ise pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. İşte Süper Lig 6. hafta programı, geçen haftanın maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

GEÇEN HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1


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