Haberler » Spor » Süper Lig 7-5 Premier League - Spor

Süper Lig 7-5 Premier League

Süper Lig’in ilk yarısı, dün oynanan maçlarla sona erdi.

30.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:14 Süper Lig 7-5 Premier League
Süper Lig’in ilk yarısı, dün oynanan maçlarla sona erdi. 11 takım, sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam tam yedi kulüp teknik direktörünü değiştirdi. Üstelik bu takımlardan ikisi, ikiden fazla teknik direktörle çalıştı.

Bu iki kulüp, Kayserispor ve Ankaragücü. Maddi olarak zor günler geçiren ve bu zorlukların sahaya da yansıdığı Kayserispor, ilk devredeki 17 maça üç farklı teknik direktörle çıktı ve bu üç isim de takımdan ayrıldı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan Sarı-kırmızılılar, sonrasında iki maça Samet Aybaba önderliğinde çıktı. Aybaba’nın ayrılmasıyla göreve Bülent Uygun geldi. Uygun, dokuz maç görevde kaldıktan sonra takımdan ayrıldı. Son olarak, dün açıklandığı üzere, takımın başına Hırvat teknik adam Robert Prosinecki getirildi.

Ankaragücü ise sezona Ayhan Atik’le başladı. Üç maç takımın başında kalan Atik’ten sonra göreve Metin Diyadin geldi ve dört maç görevde kaldı. Diyadin’den sonra ise sezona Gençlerbirliği başında sezona başlayan Mustafa Kaplan, takımın başına getirildi.

Teknik direktör değiştiren diğer beş kulüp ve bu teknik direktörler şu şekilde:






Takım


Sezona başlayan teknik direktör


Şu anki teknik direktör



Göztepe

Tamer Tuna
İlhan Palut



Kasımpaşa


Kemal Özdeş


Tayfur Havutçu




Antalyaspor


Bülent Korkmaz

Stepjan Tomas


Denizlispor
Yücel İldiz

Mehmet Özdilek



Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan

Hamza Hamzaoğlu






Premier League takımları da bu sene teknik direktör değişimi konusunda cömert davranıyor. Ada’da beş takım; Tottenham, Arsenal, Everton, West Ham ve Watford menajerlerini değiştirdi. Watford hariç diğer dört kulüp yalnızca bir kez teknik direktör değiştirirken, Watford ise an itibariyle dördüncü menajeriyle yola devam ediyor.

Watford sezona Javi Garcia ile başladı. Takımın kötü gitmesinin ardından göreve Quique Sanchez Flores getirildi. Flores de gidişatı değiştiremeyince Hayden Mullins, takımın başında iki maça çıktı. Son olarak ise Nigel Pearson göreve geldi. Pearson ise Watford ile çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde Pearson yönetiminde dört maça çıkan Watford, bu maçlarda iki galibiyet ve bir beraberlikle yedi puan aldı. Watford, önceki 16 maçta sekiz puan toplayabilmişti.

Menajerini değiştiren diğer dört Premier League takımı ve bu meanjerler şu şekilde:






Takım


Sezona başlayan teknik direktör


Şu anki teknik direktör



Tottenham

Mauricio Pochettino


Jose Mourinho



Arsenal

Unai Emery


Mikel Arteta



Everton
Marco Silva

Carlo Ancelotti



West Ham

Manuel Pellegrini


David Moyes







Spor

Kaynak: EuroSport.com

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:29   Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır - Spor
20:24   Bernard Mensah'a transfer izni çıkmadı! - Spor
20:16   Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Kadromuza takviye yapabiliriz" - Spor
20:14   Deni Avdija: “Sonsuza dek basketbol oynamak istiyorum” (Özel röportaj) - Spor
20:14   NBA'de geride kalan haftanın iyileri ve kötüleri | NBA karnesi #10 - Spor
19:13   Ünal Karaman'dan son dakika ayrılık açıklaması! - Spor
17:51   Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek - Spor
17:31   Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Spor
17:14   Hertha Berlin, Güven Yalçın'ı istiyor - Spor
17:08   Barcelona'da teknik direktörlük için favori Thierry Henry - Spor
30.12.2019 20:47:05