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Süper Lig: A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

30.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:43Süper Lig: A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde topu kapan Orgill'in yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'dan döndü.

85. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ köşe direğine yakın noktadan Onur ceza sahasına ortaladı. Burada yükselen Bammou kafasıyla topu indirdi. Topu alan Campos'un geri pasıyla topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

90+2. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza alanına hızla giren Siopis ön çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Campos kafasıyla dokunarak topu kaleye gönderdi. 4-0

90+4. dakikada Umut'un derinlemesine ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu filelere gitti. 5-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxxx, Welinton Silva xx, Steven Caulker xxx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xxx (Umut Güneş dk. 89 ?), Djalma Campos xxxx, Efecan Karaca xxx ( Onur Bulut dk. 82 x), Musa Çağıran xxx ( Salih Uçan dk. 65 x), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Papiss Cisse, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Mehmet Sak x ( Alper Önal dk. 46 x), Ante Kulusic x, Michal Pazdan x, Cebrail Karayel x, Tiago Pinto x, Stelios Kitsiou x, Wilfred Moke x (Ender Aygören dk. 65 x), Hasan Kaya x (Berke Gürbüz dk. 79 ?), Hector Canteros x, Dever Orgill x

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24, 90+2 ve 90+4), Bakasetas (dk. 85) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Cisse (Yedek kulübesi) (Alanyaspor), Cebrail Karayel, Dever Orgill (Ankaragücü) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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