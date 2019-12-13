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Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

13.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:50Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan x, Anastasios Bakasetas xx, Yacine Bammou xx

Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Papiss Cisse

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Diego Angelo xx, Nazım Sangare xx, Ondrej Celustka xx, Charles Fernando xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert x, Amilton xx, Doğukan Sinik xx, Aatif Chahechouhe xx

Yedekler: Ruud Boffin, Salih Dursun, Chico, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Paul Mukairu

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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