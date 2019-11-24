Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Aytemiz Alanyaspor
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.
8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.
41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.
44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan x, Bahtiyar Birinci x, Yusuf Bozdoğan xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx, Georgios Tzavellas xxx, Steven Cauker xxx, Kaan Kanak xx, Emmanouil Siopis xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xxx, Campos xxx, Papiss Demba Cisse xx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir, Yacine Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto xxxx, Lamine Gassama xx, Wallace Reis da Silva xx, Titi xxx, Berkan xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xxx, Mossoro xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx
Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kaya, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe) - ANTALYA
, Spor Kaynak: İHA