Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Alanyasporlu Efecan ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızdı. Ceza alanı içerisine gönderdiği topun ardından karambol oldu ancak maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.



67. dakikada Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Marafone çıkardı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Andre Castro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Marafona'nın sağından ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Volkan Bayarslan x, Bahtiyar Birinci x, Yusuf Bozdoğan xx



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xxx, Georgios Tzavellas xx, Steven Cauker xx, Kaan Kanak xx, Emmanouil Siopis xxx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 72 x), Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xx, Campos xx (Yacine Bammou dk. 63 x) Papiss Demba Cisse xx



Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir,



Teknik Direktör: Erol Bulut



Göztepe: Beto xxx, Lamine Gassama xx, Wallace Reis da Silva xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx (Borges dk. 90 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan dk. 76 ?), Mossoro xx ( Napoleoni dk. 63 x) Serdar Gürler xxx, Jerome xx



Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli



Teknik Direktör: İlhan Palut



Gol: Castro (dk. 68) (Göztepe)



Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İHA