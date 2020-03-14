Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaştı.
14.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:06
Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını uzak direkte Kayode kafasıyla içeri indirdi ama Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
86. dakikada gelişen Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Muhammet'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
90. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Emircan'ın vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.
90+2. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmasına yardım eden Cisse kafasıyla uzaklaştırdı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Mehmet Kısal x, Bahtiyar Birinci x
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx (Emircan Altıntaş dk. 53 x), Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xxx (Djalma Campos dk. 72 x), Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx (Yacine Bammou dk. 90+2 ?) Papiss Cisse xxx
Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Junior Morais xxx, Jefferson Nogueira xx, Alexandru Maxim xx ( Patrick Twumasi dk. 76 x) Güray Vural xx (Souleymane Diarra dk. 67 ?), Kenan Özer xx (Muhammet Demir dk. 67 x), Olarenwaju Kayode xx,
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor),
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Junior Morais, Djilobodji (Gaziantep FK) - ANTALYA
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını uzak direkte Kayode kafasıyla içeri indirdi ama Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
86. dakikada gelişen Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Muhammet'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
90. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Emircan'ın vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.
90+2. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmasına yardım eden Cisse kafasıyla uzaklaştırdı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Mehmet Kısal x, Bahtiyar Birinci x
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx (Emircan Altıntaş dk. 53 x), Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xxx (Djalma Campos dk. 72 x), Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx (Yacine Bammou dk. 90+2 ?) Papiss Cisse xxx
Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Junior Morais xxx, Jefferson Nogueira xx, Alexandru Maxim xx ( Patrick Twumasi dk. 76 x) Güray Vural xx (Souleymane Diarra dk. 67 ?), Kenan Özer xx (Muhammet Demir dk. 67 x), Olarenwaju Kayode xx,
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor),
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Junior Morais, Djilobodji (Gaziantep FK) - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor
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