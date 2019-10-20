Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.



9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.



16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0



22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.



29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0



36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx



Aytemiz Alanyaspor: Marafonaxx, Ceyhun Gülselam xx, Fabrice N'Sakala x, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xxx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xx, Onur Bulut x, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xxx,



Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Steven Caulker, Baiano, Djalma Campos, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Veysel Ünal



Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Musa Çağıran, Yacine Bammou



Teknik Direktör: Erol Bulut



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Montassar Talbi xx, Mohamed Abarhoun xx, Dario Melnjak xx, Fernando Boldrin xx, Dimitrios Chatziisaias xx, Yan Sasse xx, Abdullah Durak xx, Ismael Diomande xx, Braian Samudio xx



Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Mykola Morozyuk, Amedej Vetrih, Barış Alıcı, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan Güçtekin, Nill de Pauw, Aminu Umar



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Goller: Ceyhun (dk. 16), Cisse (dk. 29) (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kart: Samudio (Rizespor) - ANTALYA

Kaynak: İHA