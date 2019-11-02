Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Rebocho'nun ceza yayı sol çaprazından penaltı noktası üzerine doğru ortasında Lens'in kafa vuruşu kalecide kaldı.



6. dakikada Umut Nayir'in pasını ceza sahası içine hareketlenen Ljajic'e aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan zayıf vuruşu yandan auta çıktı.



9. dakikada Ljajic'ın sol kanattan ceza sahası içine kullandığı serbest atışta Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1



12. dakikada orta sahadan uzun gönderilen topu Lens kafayla önüne indirdi. Pozisyonu önlemek isteyen Eren Albayrak'tan topu kapan Diaby'nin penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2



14. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.



21. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ferhat son anda köşeden çıkardı.



34. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Karius'ta kaldı.



44. dakikada orta alandan atılan uzun pasla ceza sahasına kadar ilerleyen Lens'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Ferhat çeldi.



Stat: Antalya



Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Mustafa Emre Eyisoy x



Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Diego x, Chico x (Serdar Özkan dk. 23 x) Bahadır x, Eren Albayrak x, Charles x, Ufuk Akyol x, Chahechouhe x, Mukairu x, Gustavo Blanco x



Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Ribeiro, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Amilton, Celutska



Teknik Direktör: Bülent Korkmaz



Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rebocho xx, Elneny x, Atiba xx, Lens xx, Diaby x, Ljajic xx, Umut Nayir x



Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Vida (dk. 9), Diaby (dk. 12) (Beşiktaş)



Sarı kart: Bahadır (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA