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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

25.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:58Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında , sahasında FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top Tarık Çamdal'ın önünde kaldı. Tarık Çamdal'ın gelişine şutu üstten auta çıktı.

73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe'nin şutu yandan auta gitti.

83. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı arka direğine ortasında Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Serdar Özkan'ın soldan kullandığı korner atışında Blanci topu, topuğuyla arka kale direği dibine aşırdı. Charles'in gelişine vuruşu yan kale direğine çarpıp auta çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Deniz Caner Özaral xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xxx, Tarık Çamdal x (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Bahadır Öztürk x (Serdar Özkan dk. 70 xx), Celustka x, Charles xx, Hakan Özmert xx, Chahechouhe xx, Ufuk Akyol xx, Amilton x (Gustava Blanco dk. 40 x), Mukairu xx

Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Fredy, Harun Alpsoy, Cissokho

Teknik direktör: Stjepan Tomas

Gaziantep: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xxx, Kana Bıyık x, Tosca xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra xx, Furkan Soyalp xx (Pawlowski dk. 77 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 87 ?), Twumasi xx (Chibsah dk.74 x)

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş

Teknik direktör: Marius Sumudica

Goller: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK), Sangare (dk. 83) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles, Mukaıru (Antalyaspor) - ANTALYA

Serdar Özkan, Antalyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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