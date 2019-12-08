Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor
, Trabzonspor
'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada orta sahada topla buluşan Daniel Sturridge'in defansın arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Sörloth, ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşturdu. 0-1
18. dakikada Hakan Özmer'in ortasında Obi Mikel'den seken topa arka direkte Celustka
'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-1
25. dakikada sağ kanattan köşe atışını kullanan Yusuf Sarı'nın ortasında Sturridge'in kafasıyla arka direğe aşırttığı topa ayağını uzatan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
34. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan auta çıktı.
45. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Kamil'in yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego Angelo, Eren Albayrak xx, Ufuk Akyol xx, Doğukan xx, Fredy xx, Hakan Özmert xx, Gustavo Blanco xx, Mukairu x
Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Chico, Amilton, Harun Alpsoy, Aatif Chahechouhe, Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Dala
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Kamil xx, Gaston Campi xx, Serkan Asan xx, Yusuf Sarı xxx, Nwakaeme xx, Abdulkadir xx, Obi Mikel xx, Daniel Sturridge xxx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Majid Hosseini, İvanildo Fernandes, Doğan, Cafer Tosun, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Celustka (dk. 18) (Antalyaspor), Sörloth (dk. 3,) Nwakaeme (dk. 25), Yusuf Sarı (dk.45) (Trabzonspor)
Sarı kart: Hakan Özmert (Antalyaspor) - ANTALYA