Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor
, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Amilton'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nazım Sangare'nin sert vuruşunda kaleci Farnolle'yi geçemedi.
59. dakikada Gustavo Blanco pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.
61. dakikada defansı az kişiyle yakalayan Antalyaspor'da ceza sahası yayına kadar topu süren Ufuk Akyol'un şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0
85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutuaz farkla auta gitti.
87. dakikada maçın hakemi Bahattin Şimşek, Mukairu'yu ceza sahası dışında düşüren Mustafa Akbaş'a önce sarı kart gösterdi. Ardından VAR'a giden maçın hakemi, pozisyonda son adam olarak değerlendirdiği Mustafa Akbaş'a direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
90. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından filelere gitti. 3-0
Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Diego Angelo xx, Bahadır xx, Çelustka xx, Charles xx, Ufuk Akyol xxx (Luis Francisco Grando dk. 74 x), Hakan Özmert xx, Chahechouhe xxx, Amilton xx (Mukairu dk. 82 ?), Gustavo Blanco xx (Jacinto Muondo Dala dk. 69 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Riberio, Tarık Çamdal, Serdar Özkan, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Robin Yalçın xx, Mustafa Akbaş xx, Sakıb Aytaç xx (Erkan Kaş dk. 62 x), Acquah xx, Chaaleli xx (Murat Yıldırım dk. 62 x), Guilherme xx, Donald xx (Eren Tozlu dk. 69 x), Fofana xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmed Ildız, Teenage Lingani Hadebe, Özer Özdemir, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 38), Ufuk Akyol (dk. 61), Hakan Özmert (dk. 90) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ufuk Akyol, Charles (Antalyaspor), Sakıp Aytaç, Erkan Kaş (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 87) (Yeni Malatyaspor) - ANTALYA