Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm'un şutu yandan auta çıktı.
16. dakikada Efecan'ın pasında topu alan Papiss Cisse'nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.
24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.
38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın ortasında Bakasetas'ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xx, Salih xx, Siopis xx, Efecan xx, Djalma Campos xx, Bakasetas xx, Papiss Cisse xxx
Yedekler: Eray, Kaan, Onur, Emircan, Umut, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Bammou, Fernandes
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Kvrzic x, Rienstra xx, Mert Kula x, Yasir xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin xx, Enver Cenk x, Mario Situm xx, Aksel x, Muris Mesanovic xx
Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Gustavo Campanharo, Emre Demir, Henrique, Ömer, Kravets
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: Tzavellas (dk. 38) (Aytemiz Alanyspor)
Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kart: Hasan Hüseyin (Kayserispor) - ANTALYA