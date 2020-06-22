Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
22.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:25
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Caulker xx, Tzavellas xx, N'sakala xxx, Ceyhun xx, Salih xx, Efecan xx, Fernandes xx, Bakasetas xxx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Juanfran, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Djalma Campos

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdulkadir Ömür xxx, Guilherme xx, Ekuban xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7) (Trabzonspor), Cisse (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Galatasaray’ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
G.Saray’ın da istediği Mert Hakan’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Spor
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Spor
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker’ı affedip evlenme teklifini kabul etti Spor
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Spor
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu’nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Haberler››Spor››Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:39: Cüneyt Dumlupınar: "60 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettik" - Spor 22:35: Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına başladı - Spor 22:33: Ali Güneş: "Alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız" - Spor 22:31: Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Spor 22:29: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? - Spor 21:54: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah öneri: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın - Haberler 21:36: Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı - Spor 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil - Haber