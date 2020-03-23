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Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanalları spor paketinin üyelerine ücretsiz olacağını açıkladı. Digiturk ayrıca, maçlar başladıktan sonra oynanacak tüm spor karşılaşmalarını spor paketi sahiplerine ücretsiz sunacak.

23.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:29

Koronavirüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk , mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle;

Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor.

SPOR PAKETİ ÜYELERİ TÜM MAÇLARI İZLEYEBİLECEK

Önümüzdeki dönemde, spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.

beIN ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Koronavirüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunuyor. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.

Dünya genelinde tüm spor organizasyonlarının geçici olarak ertelendiği bir dönemde eğlencenin moralleri yükseltebileceğine inanan Digiturk'ün sunduğu yeni erişim imkanının kalbinde, dünyanın en çok izlenen dizi ve filmlerinden oluşan eğlence içerikleri yer alıyor.

SPOR PAKETİ SAHİPLERİ, DİZİ VE FİLM KANALLARINI ÜCRETSİZ İZLEYECEK

Bugün itibariyle Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara aşağıdakileri sunuyor:

Ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı.

EĞLENCE İÇERİKLERİ MART SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamı, beIN CONNECT üzerinden, tüm Digiturk üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması Nisan ayında tekrar değerlendirilecek.

beIN CONNECT'e yeni üye olacak herkese tüm eğlence içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması tekrar değerlendirilecek.

Spor dışı paketlerden herhangi birine yeni üye olacaklar, Digiturk'ün eğlence kanallarını 3 ay ücretsiz olarak izleyebilecek.

Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Digiturk, beIN, Spor

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Yayıncı kuruluş Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak

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Haberler ›› Spor ››Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak - Spor
Yorumlar (2)
IHTIYAR:MAÇ İSTİYOK, FUTBOL İSTIYOK LOO
Cevap Yaz 1 2
MEHMET:Ligler ertelenmesine rağmen spor paketinin ücretini alıyorlar zaten kandırmayın bizi ücretsiz diye
Cevap Yaz 0 6

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