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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

23.09.2019 20:57Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen'in sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Karius'tan oyun alanına döndü.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Karius xx, Douglas x, Gökhan Gönül xxx, Necip xxx, Caner xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Diaby x, N'Koudou xx, Adem Ljajic x, Burak x

Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan Kaya, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Orkan, Umut Nayir, Tyler Boyd, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx, Visca x, Aleksic x, Gulbrandsen x, Crivelli x

Yedekler: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Arda Turan, Elia, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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