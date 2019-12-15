Haberler » Spor » Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

15.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:56Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Lens, Boyd, Umut Nayir, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x (Özer Özdemir dk. 43 ?), Mina xx, Hadabe xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Fofana xx, Guilherme xx, Jahovic xx,

Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

20:13 Son çeyrek #11 - Spor
20:08 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Spor
20:07 Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" - Spor
20:04 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Spor
20:03 Bursaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Spor
19:32 İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar - Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Spor
19:14 F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber - Spor
17:34 Çin'den tepki çeken karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Spor
15.12.2019 20:15:16