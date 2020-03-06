Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş
, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx
Beşiktaş: Karius xx, Lens xxx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Atiba xx, Elneny xx, Boyd xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xxx
Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Gökhan, Diaby
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla xx, Faty xx, Lukasik xx, Michalak xx, Sedat xx, Rodrigues xx, Orgill xx
Yedekler: Korcan, Alihan, Scarione, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, İlhan, Lobjanidze, Boada
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Burak Yılmaz (dk. 6) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat (Ankaragücü) - İSTANBUL