Haberler » Spor » Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

06.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:58Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 25. haftasında , MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx

Beşiktaş: Karius xx, Lens xxx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Atiba xx, Elneny xx, Boyd xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xxx

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Gökhan, Diaby

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla xx, Faty xx, Lukasik xx, Michalak xx, Sedat xx, Rodrigues xx, Orgill xx

Yedekler: Korcan, Alihan, Scarione, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, İlhan, Lobjanidze, Boada

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Burak Yılmaz (dk. 6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat (Ankaragücü) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

6.03.2020 22:01:28