Süper Lig: Beşiktaş: 2 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti.
13.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:23
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Podolski'nin sağ kanada aktardığı topla buluşan Sinan'ın gelişine çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
53. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleciyi de geçen topu Veysel son anda uzaklaştırdı.
55. dakikada Boyd'un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Boffin gole izin vermedi.
68. dakikada Elneny'nin ara pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Lens'in içeriye çevirdiği topu Ljajic ağlara gönderdi. 1-2
70. dakikada Umut'un pasında ceza yayına yakın bir noktadan N'Koudou'nun şutunu kaleci kontrol etti.
83. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic'in ortasında Vida'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Vida dönen topu yine kafayla tamamlamak istedi ancak Boffin'in müdahalesiyle top kornere çıktı.
90+5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda top barajdan geri döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Candaş Elbil xx
Beşiktaş: Ersin x, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rıdvan x (Caner dk. 78 x), Elneny xx, Atiba xx, Diaby x (N'Koudou dk. 46 x), Boyd x (Lens dk. 65 x), Boateng xx (Umut Nayir dk. 65 x), Güven x (Ljajic dk. 46 xx)
Yedekler: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Kartal Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Antalyaspor: Boffin xxxx, Sangare xx (Bünyamin dk. 66 x), Celutska xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 56 x), Amilton xxx, Sinan Gümüş xx (Mukairu dk. 67 x), Podolski xx (Yekta dk. 85 ?), Jahovic xx (Blanco dk. 85 ?)
Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor), Ljajic (dk. 68) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Elneny, Ruiz, Vida (Beşiktaş), Sangare, Veysel, Kudriashov (Antalyaspor) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber