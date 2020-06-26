Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
26.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:21
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic'e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xxx (Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba xxx (Necip dk. 70 xx), Lens xxx (Boyd dk. 70 xx), Diaby xxx (Güven dk. 78 x), N'Koudou xx (Boateng dk. 70 xx), Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin

İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay x (Anicic dk. 46 xx), Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Jevtovic x (Volkan dk. 78 x), Milosevic x (Thuram dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner x (Miya dk. 61 x), Bajic x (Daci dk. 78 x)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat

Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)

Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Burak Yılmaz, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Ege Denizi’nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Magazin
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Haberler››Spor››Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:37: Akhisarspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor 23:35: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Spor 23:26: Coşkun Demirbakan: "Yapamadık, yapamıyoruz" - Spor 23:25: İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık" - Spor 23:24: Fenerbahçeli Miha Zajjc ülkesine döndü! - Spor 23:22: Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı - Spor 21:59: Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı - Spor 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi