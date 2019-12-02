Süper Lig: Beşiktaş: 4 - İ.M. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13.haftasının kapanış maçında Beşiktaş
, evinde Kayserispor
'u ağırladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Diaby'nin pasını alan Gökhan, topu ceza alanı içindeki Adem Ljajic'e çıkarmak istedi. Araya giren Yasir'in ters vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
65. dakikada Adebayor
'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta çıktı.
72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Adem Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Lung oyun alanına çeldi. Dönen topu Kayserisporlu oyuncuları uzaklaştırdı.
76. dakikada Gökhan Gönül'ün çevirdiği topta gelişine vuran Caner'in şutu yan ağlarda kaldı.
82. dakikada Ljajic'in pasında topla buluşan Lens, kaleciden önce davranıp Diaby'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda Hasan Hüseyin Acar son anda çizgi üzerinde gole engel oldu.
86. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Adebayor kafayla topu filelere gönderdi. 3-1
90. dakikada kazanılan korneri soldan Caner kullandı. Ön direğe koşu yapan Oğuzhan'ın kafayla aşırttığı topu Burak Yılmaz filelere gönderdi. 4-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Roco xx, Caner xxx, Atiba xxx (Oğuzhan dk. 74 xx), Elneny xxx, Diaby xxx (Güven Yalçın dk. 85 ?), N'Kodou xxx (Lens dk. 80 xx), Adem Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Utku, Umut Nayir, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Rebocho
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Poulain x, Abdennoun x (Mert Kula dk. 46 x), Yasir x (Kravets dk. 78 x), Şamil Cinaz x (Nurettin dk. 46 xx), Hasan Hüseyin x, Djedje x, Emre Demir xx, Mensah x, Adebayor xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ramazan, Umut Bulut, Atila Turan, Aksel Aktaş, Rienstra, Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Atiba (dk. 20), Gökhan Gönül (dk. 30), Burak Yılmaz (dk. 41 ve 90) (Beşiktaş), Adebayor (dk. 86) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Nurettin Korkmaz (Kayserispor) - İSTANBUL