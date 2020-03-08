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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele ediyor.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:05
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada Scoda'nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

35. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker'ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande'nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Burak xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Oğuz Kağan xx, Samudio xx, Boldrin xx, Oğulcan xx, Skoda x

Yedekler: Tarık, Abdullah, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Nsakala xx, Ceyhun xx, Salih xx, Efecan xx, Bakasetas xxx, Bammou xxx, Cisse xx

Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kaan, Mustafa, Fuertes, Umut, Musa, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Bammou (dk. 35) (Alanyaspor)

Sarı kart: Diomande (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor
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