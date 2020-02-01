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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

RİZE (İHA) – Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

01.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:11Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
RİZE (İHA) – Süper Lig'in 20. Haftasında Rizespor evinde 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Ivanildo xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Abdullah xx, Oğulcan xxx, Boldrin xx, Umar Aminu xx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan, Andriy Boryachuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Elneny xx, Atiba xx, Diaby xxx, Ljajiç xx, N'Koudou xx, Burak xxx

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29) (Beşiktaş) - RİZE

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Kaynak: İHA

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